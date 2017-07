– 1,5 til to uker før den er moden

Altaposten har sendt friluftsmannen, jegeren og fiskeren, men kanskje først og fremst bærplukker Anton Dahl, ut for å sjekke hva som kan forventes for de som har bærplukking som lidenskap.

– Først og fremst må en belage seg på å møte tusenvis av smådyr. Det er enormt med knott og mygg. På min tur ut på myrene i dag var det svart rundt meg, men det er ingen grunn til å la seg skremme vekk. Tar man forholdsregler og smører seg litt, skal det gå helt greit å plukke seg noen kilo med bær.

– Men det fordrer vel at en finner bær først?

– Ja, det glemte jeg litt i min rapportering. Min konklusjon er at det ikke blir noe kronår, langt der i fra. Er man heldig, eller lokalkjent og erfaren, er det imidlertid muligheter for å finne flekker med bra med bær på. Mitt inntrykk etter å ha vært ute er at det blir en sen multehøst, og at bærene i år ser ut til å bli ganske små av størrelse. Kanskje har det vært litt for tørt i en viktig periode for bærene, men nok en gang; dra ut og i terrenget så er du kanskje heldig og finner noen av flekkene med mye og god bær, sier Anton og legger til:

– Multeturer er veldig god folkehelse, både for kropp og sinn.