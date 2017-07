Én million til opprydding

Miljødirektoratet ga først avslag, men snudde og sender 770.000 kroner nordover til blant annet opprydding av marint avfall som vaskes i land på Seiland. I tillegg har Nordre Seiland frilufts forening fått 334.000 kroner til strandopprydding på Nordre Seiland.

– Vi er kjempeglad for at anken vår ga resultater. Alta videregående skole og mindreårige flyktninger er engasjert, men prosjektet stoppet litt opp i vår da forutsatt finansiering ikke kom. Nå kan vi på sensommeren ta et skippertak, og er veldig gald for at vi får utført mye opprydding i en kombinasjon av frivillig innsats og statlige støttekroner, sier Hugo Tingvoll til Altaposten i Finnmark friluftsråd.