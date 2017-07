Her snakker vi charterferie

– Den kom i går torsdag, og etter det jeg har fått opplyst, skal den ligge her over helgen til mandag, sier Hans Roar Christiansen, sjef for Alta Havn KF.

Opplysningen om båten med det vakre navnet «Lady M II» bekreftes av Arnfinn Seim i Alex Birger Grieg AS i Bergen, yachtens agent i Norge.

– Det stemmer at den kan bli liggende til mandag, men den kan også seile når som helst. De pleier å booke havn litt lengre enn de trenger, sier Seim.

Opplevde Nordkapp

Lady M II er 50 meter lang, koster 180.000 dollar eller drøyt 1,4 millioner kroner i uken å leie, og befant seg fredag sentralt plassert for anker i havnebassenget mellom ekspressbåtterminalen og Urnesbukta.

– Den har vært i Kirkenes og Hammerfest før Alta, sier Seim, som bekrefter at fintfolket ombord fikk oppleve også Nordkapp på sin seilas langs finnmarkskysten. Han sier at det i Norge for øyeblikket bare fins en håndfull av disse 40+ meters charter-yachtene.

Liker privatliv

– Jeg kan dessverre ikke si noe om hvem som er om bord, eller andre opplysninger ut over det jeg har sagt nå. De vil ha litt privacy, denne typen turister, sier agenten.

– Men det er åpenbart folk med penger?

– Jeg kan si så mye at jeg ikke har råd til å leie denne typen båter, sier Seim.

For liten?

Hvem som eier yachten skal være usagt, men den er designet av Donald Starkey og bygd i 1994 av Hakvoort. Dersom du ønsker å bestille båten for en charterferie forbi Brattholmen og videre ut fjorden med familie og venner, så er det firmaet YachtCharterFleet som tar seg av utleien.

Skulle Lady M II skulle vise seg for trangbodd for deg og dine, kan dere heller gå for den, tja, 77 meter lange Silver Fast fra Silver Yachts. Den kan bli din for en uke for snaut 6 millioner norske kroner. Pluss «expenses.»