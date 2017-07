Færre arbeidsledige

Høyest er arbeidsledigheten i Vardø og Kautokeino, med 7 og 5,8 prosent, mens den laveste arbeidsledigheten finner vi i Nesseby og Alta med henholdsvis 1,6 og 2,1 prosent. Dette skriver NAV Finnmark i en pressemelding i dag.

1319 ledige er 112 færre enn på samme tid i fjor, og tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

I Alta er det 228 ledige, noe som er 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Det er 69 færre enn i fjor og en nedgang på 23 prosent i antall ledige. Det er bare tre personer mer enn de 225 ledige i Hammerfest, som har en ledighet på 3,7 prosent.

I Kautokeino er det 89 ledige, som er 5,8 prosent. Det er likevel positive tall for kommunen som sliter med høy arbeidsledighet. Det er 13 færre personer enn i fjor, og ned nedgang på 13 prosent. Loppa har 20 arbeidsledige, 4,4 prosent. Det er sju flere enn i fjor, og en oppgang på over 50 prosent.

Typisk for sommeren

Ledigheten øker litt for de over 50 år, for øvrig går den ned for alle aldersgrupper.

Ledighetssituasjonen er dermed ganske så typisk for sommerårstiden. Næringer som bygg- og anlegg, industri og reiseliv har nedgang i ledigheten. Sommeren er høysesong for mange bedrifter innenfor disse næringsgruppene, noe som bidrar positivt til sysselsettingen.

– Mange unge har klart å skaffe seg sommerjobb, og bidrar til at ungdomsledigheten går ned. Det er noen flere permitterte nå enn på samme tid i fjor, og disse er vesentlig å finne innen fiskeindustrien, skriver Eva-Lill J. Margit, kommunikasjonskontakt NAV Finnmark.

Finnmark og vestlandet høyest

Selv om arbeidsledigheten på landsbasis har gått ned, er det noen områder som utmerker seg negativt. De høyeste ledighetstallene finner vi i Rogaland (4 prosent), Agder-fylkene og Finnmark (3,3 prosent).

I landet er ledigheten også på tur ned, og er nå på 2,8 prosent. Alle fylker har en nedgang denne måneden, noe som er svært gledelig. Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og Oppland med 1,6 prosent.

Nesseby og Alta lavest

Nesseby er den finnmarkskommunen med lavest ledighet i juli (1,6 prosent) etterfulgt av Alta (2,1 prosent). Ledigheten er høyest i Vardø (7 prosent) og Kautokeino (5,8 prosent).