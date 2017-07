Bikinien får en pause

Trodde du at det deilige sommerværet skulle vare evig? Nei, selvfølgelig ikke. Du er jo fra Finnmark.

– Det blir en del nedbør på søndag i hele fylket og på kysten blir det også opp mot stiv kuling, sier vakthavende meteorolog ved Værvarslinga i Nord-Norge, Gjermund Haugen.

Det nydelige været med sol og tjue grader later til å være over for en stund, og til helga blir det vekslende vær. Men ikke så verst temperaturer.

– I Alta blir det i ettermiddag mulighet for regn - og tordenbyger, men samtidig kan det bli temperaturer opp mot tjue grader lørdag. På kysten vil det fortsatt være tåkeskyer, men de kan sprekke opp med vinden som kommer, sier meteorologen.

Pass på tåka

Han ber folk som ferdes i fjellet og på topper om å passe på at de har sikt før de labber ivei. Tåka skal være mest gjeldende østover mot lakselv, enn i Alta-området, melder han.

– Hva med neste uke?

– Da venter vi mer normale temperaturer om man kan si det slik, sier Haugen, om temperaturene som vil ligge rundt 12-16 grader for Altas del. Loppa og Kautokeino vil ifølge yr.no ha vekslende vær med temperaturer litt under dette neste uke.