– Traff markedet godt

Med rundt 54.000 nye medlemskap hittil i år, ligger det an til ny innmeldingstopp for den kundeeide handelsaktøren Coop. Det blir i så fall fjerde året på rad med kundevekst, fra 64.000 i 2014, 81.500 i 2015 til 89.000 i fjor.

– Extra-butikkene er veldig populære, og spesielt fra Kronstad får vi svært gode tilbakemeldinger fra kundene, sier Wenche Heitmann, driftsleder i Coop Finnmark.

– Vi ser som regel en innmeldingstopp på høsten, så jeg vil tro at det ligger an til bedre tall enn i fjor, Heitmann.

Traff markedet

Anne Sissel Nilsen er butikkskjef for Coop Extra på Kronstad, og bekrefter trenden.

– Vi var første Extra-butikk i Finnmark da vi åpnet 26. september i 2013, og siden har pila pekt jevnt og trutt oppover, sier Nilsen. Heller ikke Coop har unngått feilsatsinger i sin tid, men Extra-konseptet tilhører langt i fra den klassen, sier hun.

– Medlemsveksten skyldes at konseptet har truffet markedet på en meget god måte, sier Nilsen, som har 30 års fartstid i kjeden. Hjertebarnet var Coop Marked i Rafsbotn, som Nilsen sørget for ble Finnmarks første søndagsåpne dagligvarebutikk.

Ingen enehersker

– Jeg er «cooperatør» i hjerte og sjel. Hver gang det kommer en kunde inn døren, er det sjefen som kommer. Jeg liker å jobbe i en kjede hvor det ikke sitter en eller annen Reitan eller Hagen på toppen og håver inn milliardutbytte, sier hun.

Det er prosentvis flest nye medlemmer i aldersgruppen 20 til 29 og 30 til 39, og totalt vil Coop passere 1,6 millioner medlemmer dette året.

– Det gir styrke å være mange. Ryggrad til å stå i den tøffe konkurransen på dagligvaremardet, sier Nilsen.

For de mange

– Vi startet veldig forsiktig ut med Extra på Kronstad, men det fantes ingen grunn til uro, sier butikksjefen, som også tror det bidro av Rimi bak Østlyngen så seg nødt til å avvikle.

– Første halvår har vært fantastisk og det ligger an til tidenes utbytteutbetaling for 2017, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge. Han bekrefter det Nilsen sier.

– Når vi i Coop snakker om verdiskapning, tenker vi ikke på å gjøre noen få rike. Vi skaper i stedet verdier for de mange. Kundene er opptatt av dette, og særlig de yngre står så langt i år for en stor andel av våre nye medeiere, sier Kristiansen.COOP-PILA PEKER OPP: Aldri har Coop hatt flere medeiere og det ligger an til tidenes utbytte for 2017. – Satsingen på Extra-butikkene var en fulltreffer i markedet, sier Anne Sissel Nilsen, butikksjef på Extra Kronstad.