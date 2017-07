– Jeg er imponert over Geir. Han er tross alt fylt 60 år!

– Det var tungt på slutten, men det gikk greit for det var vi forberedt på, sier Kristoffersen, som også har deltatt i Norseman og i Off Road Finnmark. Sistnevnte ritt to ganger, hvorav en med sin kompis Sigurd.

– Jeg er mest imponert over Geir. Han er tross alt fylt 60 år. Men det kan man ikke merke. Jeg anser meg selv som en ganske sprek 40-åring, men Geir kunne jo i teorien vært faren min, sier Beldo, som føler det gir håp for fremtiden å se at alder på mange måter kun er et tall.

– Jeg husker ikke nøyaktig hvor lang tid vi brukte sist, men jeg mener det var rundt 22-23 timer, sier Sigurd Beldo, to dager etter at den nokså ekstreme treningsøkta er tilbakelagt.

Begge forteller at toppturen onsdag hadde sin egen sjarm.

– Det som var spesielt var at de høyeste toppene lå over tåkelaget. Det var helt magisk å være på Haldde-toppen og se ned på tåka som lå i en ring rundt fjellet lenger nede, forteller Kristoffersen og Beldo, mens Beldo tilføyer:

– Mange tenker kanskje at "vi går ikke på topptur på en slik dag", men det var faktisk på sitt fineste denne dagen.

Saft og brødskive

Karene brukte racesykler beregnet for asfaltsykling, noe som betød at de måtte la syklene stå for hver ny topp som skulle bestiges.

– Man merket at man var litt støl mellom overgangene fra sykkelsetet til jogginga, men det gikk bra. Vi bytta bare sko og tok av oss hjelmene og begynte å løpe, sier Beldo, som meddeler at matpakken var god gammeldags brødskive og saft. Ingen fancy konkurransemat med andre ord.

–Middagen tok vi når vi kom hjem klokka ni på kvelden, sier Beldo, som synes det er artig å sette seg noen mål.

– Jeg tror det er viktig å finne seg et prosjekt og gi seg selv en utfordring. Om den er liten eller stor. Man kan kanskje tenke at "dette blir slitsomt", men når man er i gang er det bare gøy. Vi hadde god stemning hele veien og fikk snakket om alt mulig, sier Beldo.

Selv bor han i Kaiskuru og bruker Losvarkollen, som er en av Altas ti-toppers, hyppig.

– Den er rett utenfor stuedøra og lett tilgjengelig. Her lufter jeg hunden hver dag nesten, sier Sigurd, som liker konseptet med toppene godt.

– Det å sette en postkasse på toppen er et veldig bra tiltak og gjør trolig at flere kommer seg ut. Jeg tror ikke at noen angrer på turen etterpå. Går du alle ti toppene i løpet av en sommer, så bidrar det faktisk til god folkehelse, mener Beldo, som vokste opp på Os, men som har flyttet hjem til Alta, hvor hans far Karl Petter Beldo kommer fra.

Sosialt å trene ilag

Geir Kristoffersen sier at han alltid har likt å presse seg fysisk.

– Jeg liker og trene og synes det er kjempesosialt å være på joggetur sammen med andre. Mens noen drikker kaffe eller tar seg en pils ilag, har vi det sosialt på treningstur, sier Kristoffersen.

– Tror du folk klarer mer enn de tror?

– Ja, det meste sitter i hodet, men man må like det man gjør. Ellers nytter det ikke. Skal det ha effekt med tanke på et folkehelse, må man finne noe man kan holde på med over tid. Noe man vil gjøre jevnlig. I så måte synes jeg toppturene er kjempefine. Og kanskje de inspirerer folk til å ta det enda et skritt videre og ta for seg turene i boka "Altaturer", sier Kristoffersen, som opprinnelig er fra bygda Kvina på Helgelandskysten, men som har bodd mange år i Alta. Hvor han stortrives.

– Vi har så fantastisk natur og så mange muligheter at her er det bare å ta for seg.

– Er det slik at dere som trener mye bare spiser sunt og aldri unner dere noe godt?

– Når man trener mye kan man spise mye, men det er viktig med sunn mat. Det usunne må ikke fortrenge ordentlig mat. Jeg kan ikke snakke for andre, men selv er jeg en skikkelig kakemons - og jeg tar meg gjerne et glass vin også, røper den spreke 60-åringen.