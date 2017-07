Etter to måneder er konflikten i Kreftforeningen er fortsatt like fastlåst. Nå trapper sykepleierne ytterligere opp streiken.

– Vi trapper opp streiken fordi det ikke har skjedd noe som helst i denne saken. Så langt har vi hatt en forsiktig opptrapping, der vi begynte med 19 i streik, og trappet opp med én og én. Nå tar vi ut fire til, og har totalt 25 sykepleiere i streik, sier nestleder i Sykepleierforbundet Solveig Bratseth til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Dermed vil Kreftforeningens kontorer i Oslo, Bergen, Kristiansand, Hamar, Trondheim og Tønsberg i streik fra og med mandag 7. august. Bare ni av sykepleierne som er ansatte i Kreftforeningen, streiker ikke.

– Nå har vi streiket i over to måneder. Det som er nytt nå, er at vi rammer distriktene også, sier Bratseth.

Da Kreftforeningen gikk fra arbeidsgiverforeningen Virke til NHO Abelia, ble sykepleierne ansett for å være funksjonærer og mistet dermed tariffavtalen de hadde som sykepleiere. De mener de mister både streikerett og minstelønnssatser i det nye avtaleverket, og streiker for å få beholde sykepleieravtalen.

Foreningen mener det er urimelig at sykepleierne skal beholde sykepleieravtalen når de på samme arbeidsplass har ansatt for eksempel jurister som funksjonærer i lignende stillinger.

– Denne streiken handler ikke om lønn eller arbeidsvilkår, men om at NSF ikke har tillit til at lokale parter kan finne gode løsninger. Vi har tilbudt to tariffavtaler som tilsvarende yrkesgrupper i Kreftforeningen har, men Sykepleierforbundet har avvist begge, sier administrerende direktør i NHO Abelia, Håkon Haugli til ANB.