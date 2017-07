Kollektivet utvider med gårdstun på Elvestrand

– Her skal vi skape arbeidsplasser for beboerne våre. Vi drømmer om gårdsbutikk, høner og produksjon av blomster, forteller leder på Finnmarkskollektivet, Trude Rød, til NRK Finnmark .

Rusinstitusjonen ble berget med nød og neppe for noen år siden, men legger nå planer for dobling av antall plasser, denne gangen på Elvestrand. Både ansatte og beboere har vært med i prosessen, i tillegg til at helseminister Bent Høie skal ha engasjert seg og gjort en god jobb.

Ifølge NRK Finnmark er planen at stasjonen i Langfjordbotn skal ha nye beboere først. Når pasientene er klare, så flyttes de til Alta.