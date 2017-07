– Sjekk hyttene

Politiet i Finnmark advarer etter flere hytteinnbrudd i blant annet Alta, Porsanger og Karasjok. For de som ikke allerede har sjekket om noen har vært på ferde, kan det være en ide å undersøke nærmere.

– Politiet oppfordrer eiere om å sjekke hyttene sine, for å se om de har hatt ubudne gjester, heter det i en melding fra politiet på egen Facebook-side.

Det generelle rådet er videre å fjerne gjenstander av verdi mens man ikke er på hytta.

– Inngå avtale med hyttenaboen som kan holde et øye med hytta når dere ikke er der. Vær oppmerksom på unormal trafikk, noter gjerne ned registreringsnummer eller spesielle kjennetegn på unormalt parkerte kjøretøy – og ta gjerne bilde som kan identifisere bilen, heter det fra politiet.

Det kan også ha effekt å la hyttene se litt bebodd ut.

– Ha gjerne litt saker og ting rundt om kring, slik at hytta ser ut som om den er i bruk. Hvis alt er helt strigla og rydda unna, er det et tegn på at hytta er forlatt, heter det fra politiet.