– Bedre rustet til å stanse ulovligheter

Det er FNs matvareorganisasjon FAO som nå har vedtatt globale retningslinjer for fangstsertifikat. Målet er å hindre omsetning av ulovlig fanget fisk på det internasjonale markedet, heter det i en pressemelding fra nærings- og fiskeridepartementet.

– Som en av verdens største sjømatnasjoner er kampen mot ulovlig fiske spesielt viktig for Norge. Nå begynner resten av verden å følge etter. For Norge har det vært viktig at krav om fangtsertifikater ikke skal hindre handel med lovlig og bærekraftig fanget fisk, påpeker fiskeriminister Per Sandberg i pressemeldingen.

Fangstsertifikater brukes i dag av eksempevis EU for å sikre at importert sjømat stammer fra lovlig fanget fisk.

– Det gjør oss bedre rustet til å forhindre at ulovlig fanget fisk slipper inn på markedene. Ulovlig fanget fisk er en trussel mot bærekraftig fiskeri, men det er også et problem for alle som fisker lovlig, for fisken selges på de samme markedene, mener fiskeriminister Sandberg.