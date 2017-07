Varsku om unge demente

Siden mannen Alf Erik ble syk for fem år siden har hun kjempet utrettelig for bedre tilbud for denne pasientgruppen.

– Flere og flere under 65 år blir demente, også i Alta. Derfor bør det legges bedre til rette, både for dem som blir demente, og pårørende, sier Strifeldt til iFinnmark .

Altaposten har tidligere fortalt historien om Alf Erik Arntzen , som ble syk som 56-åring. Blant annet var de med på et banebrytende golfprosjek t.

Spørsmålet er nå om forståelsen er blitt bedre med årene. Kona Ann-Connie Strifeldt har ulike erfaringer og fortalte om en traumatisk sommer på Facebook.

– Alf Erik har blitt flyttet fem ganger til nye bosteder og jeg har reist mellom Alta og akuttpost på UNN, altså lukka avdeling på Åsgår, skrev Strifeldt og fikk beskjed om at botilbudet for yngre er mangelfullt.

Overfor i Finnmark presiserer hun at de gjøres et fantastisk arbeid ved dagtilbudet på Aspelund på Vertshuset, samt Betania der han har fått botilbud. I et møte med Strifeldt beklager både fungerende ordfører Anita Håkegård Pedersen og hovedutvalgsleder Kristin Jensen at omsorgstilbudet ikke er godt nok.