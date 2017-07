Bukta-planen vraket

– Det er korrekt. Per i dag har vi ingen godkjent plan for dette svært viktige området for Altas framtidige utvikling, sier kommunalleder og leder for avdelingen for samfunnsutvikling i Alta kommune, Oddvar Konst.

Etter en bred prosess med blant annet tre oppstartsvarslinger, to runder offentlig ettersyn og tre begrensede høringer vedtok kommunestyret et svært omfattende og detaljert planforslag i oktober 2016. En begrenset del av planen forutsetter at Brungården med adresse Altaveien 194 skal saneres – noe eierne har påklaget. Fylkesmannen i Finnmark tok klagen til følge. Dermed ble planen i sin helhet opphevet.

Han viser til at Bukta er et av de mest strategiske områdene i Alta kommune. Samlokaliseringen av havn, lufthavn, E6 og et større, sammenhengende næringsområde gir muligheter og fortrinn av stor betydning for den videre utviklingen av Altasamfunnet.

Svært grundig

Samtaler Altaposten har hatt med ledelsen i Alta kommune gir et bilde av sterk frustrasjon over måten Fylkesmannen i Finnmark praktiserer sin rolle som godkjenningsmyndighet. I flere aktuelle saker som Altaposten har omtalt den senere tid, har sentrale personer i administrasjon og politisk nivå store problemer med å ta saksbehandling hos Fylkesmannen seriøst. Kommunalleder Oddvar Konst registrerer at Fylkesmannen nå har annullert hele områdeplanen for Bukta på bakgrunn av at klagen som omhandler en flik av planen, er tatt til følge.

– Jeg vil ikke koble dette til Fylkesmannens vedtak i andre aktuelle saker som berører Alta kommune. Det har vært at en særdeles grundig og langvarig prosess som har blitt til en plan både sektormyndigheter og private høringsinstanser, nesten uten unntak, har sluttet seg til. Nå opplever vi at den i sin helhet underkjennes, selv om det etter vår mening ikke hadde vært noe problem å ta den aktuelle delen av planen ut for fonyet behandling. Selv om vi stiller oss undrende til dette, har vi ikke noe annet valg enn å legge fram Bukta-planen på nytt for kommunestyret, påpeker Konst.

Flere års arbeid

Han avviser imidlertid at flere års planarbeid vil bli kastet i søppelboksen, eller at dette er krise med tanke på å styrke området som industri-, kommunikasjons logistikknutepunkt.

– Løsningene i planen er kommet til gjennom drøftelser og vurdering med statlige, regionale og kommunale myndigheter. Vi har derfor full kontroll, påpeker Konst.

Fylkesmannen har tatt klagen fra TL Regnskap ved Tuula Helena Lahdenperä til følge. TL Regnskap ber om at kommunen finner planløsninger hvor Brungården ikke forutsettes sanert. Det har også vært leserinnlegg i media om saken hvor det lant annet ble hevdet:

«Det er en stor skam at gjenreisningstidas fineste murbygg i byen, nemlig Bruungården i Bukta, nå skal ofres på fremskrittets alter. Dette kaller jeg kulturvandalisme!»

– Ikke grundig vurdert

Etter flere års arbeid må Alta kommune nå gjennom nye runder som vil bli til en ny sak som legges fram for politikerne.

– Fylkesmannen begrunner sitt opphevelsesvedtak med at det ikke er gjort grundige nok vurderinger rundt løsningen som krever sanering av Brungården. Det er vi uenig i, og stiller oss undrende til at hele planen er vedtatt opphevet på en slik bakgrunn, sier Konst.

– Men du er enig i at det er dramatisk at bolighus og forretningseiendommer må rives?

– Dette er en omfattende plan, hvor mandat og planpremisser legger opp til store endringer i området. I prosessen er det gjort avveininger mellom ulike løsningsalternativer og interesser. Uansett valg av konsept for veger og andre arealer, ville planen medført inngripen i private eiendommer. Administrasjonen er imidlertid av den oppfatning at det vedtatte planforslag totalt sett bidrar til de beste langsiktige løsningene.

Saksbehandlingsfeil

Eierne av Brungården har klaget på at bygget forutsettes sanert for å gi plass til trafikale løsninger i Bukta-planen. Saksbehandler hos Fylkesmannen, Heidi Pedersen, sier at det av saksbehandlingen i Alta kommune, eller i planen, ikke kommer fram om vilkårene i ekspropriasjonsloven er vurdert. Derfor ble klagen tatt til følge.

– Når det ikke foreligger grundige nok vurderinger rundt ekspropriasjon i klagetilfellet, kan vi ikke utelukke at det også kan ha betydning for løsninger for andre deler av områdeplanen. Derfor ble hele planen opphevet, og ikke kun det som omhandler nevnte eiendom, sier Pedersen i en kommentar til Altaposten.