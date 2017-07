– Har ingen erstatter klar

Stig Anton Eliassen har flere ganger «truet» med at årets Alta Soul & Bluesfestival blir årets siste. Denne gangen har han planer om å gjøre alvor ut av det. Festivalen i 2016 skulle egentlig bli hans siste som sjef, men han måtte steppe inn i vinter.

Ekeland ny bluessjef?

Torger Ekeland, som nylig forlot Studenthuset City Scene, blir av mange fremhevet som kandidat.

– Det er kun spekulasjoner. Vi har ingen klare kandidater og den endelige avgjørelsen blir tatt i et møte i august. Det er flere aktuelle personer vi har møter med, sier han.

Ekeland sier selv at det er morsomt med slike rykter, men har per dags dato ingenting å kommentere.

– Jeg har selv hørt dem, legger han til.

Ned i omsetning

Det ble et lite minus for arrangementsselskapet Alta Soul og Bluesfestival AS i regnskapsåret 2016, der det røde tallet ble på minus 58.000 kroner før skatt.

Bluesselskapet eies av Stig Anton Eliassen,(55 prosent) Dan Berg (15 prosent), Raija Eliassen Wirkola (15 prosent) og Vidar Kristoffersen (15 prosent). Selskapet har negativ egenkapital med drøyt 300 prosent. Selskapet omsatte i fjor for drøyt 3,5 millioner kroner mot fire millioner kroner året før. Mens resultatgraden for selskapet var på 5,8 prosent i 2015, falt den til minus 1,39 prosent i 2016. Det ble ikke bokført mer enn 206.000 kroner i lønn for bluesfestivalselskapet.

Pluss på utleie

Litt bedre gikk det med Stig Anton Eliassens andre selskap, Alta Event AS, som kunne notere seg for en overføring til egenkapitalen på 71.000 kroner etter skatt.

Alta Event AS, som eies med en halvpart hver av Stig Anton Eliassen og hans far, Geir Ulf Eliassen, omsatte i 2016 for 4,2 millioner kroner mot 2,9 i 2015.

Egenkapitalandelen i selskapet har falt fra 23,9 prosent til 13,8 prosent, som har sammenheng med at gjelda i selskapet er økt fra 1,4 millioner kroner til 3,3 millioner kroner. Selskapet har satset tøft på Kvenvikmoen.

Samtidig har selskapet Alta Event AS bokført en post som fast eiendom til 1,4 millioner og varige driftsmidler til 3,3 millioner mot 1,3 millioner i 2015.