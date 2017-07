Mamma Mia for en holdning

Enkelte av oss synes å ha funnet seg en ny søppelplass, nemlig ved inngang til den Aksis-eide bruktbutikken Mia i Nordre Ringvei 29. Hanne Rosenberg er avdelingsleder for Miabutikken og Aksisbutikken, og bekrefter at dumpingen er et problem.

– Vi er veldig takknmelig for dem som leverer hele og fine ting og ting som enkelt kan la seg reparere. Det er grunnlaget for at vi kan drive med dette viktig bidraget i altasamfunnet, men tingene må leveres i våre åpningstider, sier Rosenberg.

– Miabutikken er ingen søppelplass, sier hun, og bekrefter at problemet er en gjenganger.

Skadet i mellomtiden

– Vi opplever det fra tid til annen, at folk leverer utenfor åpningstid og ting som rett og slett er ødelagt. Kanskje det i utgangspunktet ikke var ødelagt, men vi er ikke til stede hele døgnet, så skaden kan ha skjedd i mellomtiden, sier avdelingslederen.

Miabutikken reklamerer selv med at de tar i mot møbler, hvitevarer, ting og tang. Men butikken gjør det samtidig klart at tingene som sagt må leveres i åpningstid.

– Det står klart og tydelig på døren vår at varer ikke skal leveres utenom våre åpningstider. Så selv om vi tar i mot brukt og er takknemlig for det, så syns vi langt i fra at det er greit med dumping på utsiden, sier Rosenberg.

Ødelagt av regn

Rosenberg sier at det er flere grunner til levering i åpningstid. En av de viktigste har å gjøre med salgbarhet i ettertid.

– Varer som blir stående ute i regnet blir ødelagt, og gir oss liten mulighet til å vurdere salgbarhet, sier hun.

Miabutikken har åpent hver ukedag mellom klokken 10.00 og 15.30. Lørdag og søndag stengt.