Kjøler seg ned med milkshake

Altaværingene storkoser seg etter at sommervarmen omsider dukket opp.

– En milkshake-beholder rommer 10 liter. Nå i disse sommerdagene må vi fylle på maskinen tre ganger daglig, så vi selger rundt 30 liter milkshake hver dag, forteller Jens Christian Fagerheim på Sentrumsgrillen i Alta.

Det merkes med andre ord at sommeren er endelig kommet til Nordlysbyen.

– Vanligvis holder det med 10 liter milkshake, tilføyer kollega Sissel Kleven.

Sikre vinnere i sommersola

Det er altså den kalde drikken milkshake, med smak av blant annet pistasj, sjokolade, banan, irish coffee, hasselnøtt, jordbær og pære som gjerne selges mest i sommertider. Men også softis og den gode, gamle sentrumsburgeren er favoritter blant kundene.

– Vi selger egentlig ganske mye softis og milkshake hele året, men det er klart vi merker mersalg nå når det er varmt ute, sier Fagerheim

Milkshakene kommer i to størrelser: 0,4 og 0,5 liter. Førstnevnte koster 45 og halvliteren koster 55 kroner. Stor soft-is selges for 35 kroner, og liten koster 30.

Vil utnytte godværet

Når det er varmt ute er det kanskje mange andre ting som frister mere enn å være på jobb. Eller?

– Det er ganske varmt å stå her og jobbe, men vi yter likevel maks for kundene våre, sier Fagerheim.

– Nå er det jo endelig sommer, så det er litt kjedelig å måtte stå her inne, innrømmer Kleven.

– Om jeg ikke hadde jobb i dag, ville jeg sikkert lagt meg ned på verandaen og solt meg. Kanskje dratt på Gakorivannet med noen venner, men jeg tror ikke badetemperaturen er helt behagelig enda, fortsetter hun.

Fagerheim sier seg dels enig i at det ville vært deilig med fri, men konkluderer med at det er fint å være på jobb likevel.

– Vi har veldig hyggelige kunder, så det er på en måte verdt det.

Tørste turister

Fagerheim har fått inntrykk av at det for det meste er turister som svir av penger på den populære milkshaken.

– Jeg tror de kanskje ikke har drukket milkshake før, mener han.

– Jeg hadde en kunde en gang som først kjøpte èn, og like etterpå skulle kjøpe tre til.

Kollegaene kan likevel fortelle at som turister er det like mye lokale som kommer for å drikke og spise.

– Folk står jo å venter på at vi skal åpne opp dørene, slik at de kan komme inn for å ta en kaffe og vaffel, smiler Fagerheim og Kleven.

Det er ikke bare kunder som trives på "fast food"- restauranten. Fagerheim ønsker også å rose arbeidsplassen sin.

– I tillegg til hyggelige kunder har vi også et utrolig fint arbeidsmiljø. Her er vi ikke bare kollegaer, vi er også venner, smiler han, før han legger til: - Vi søker forresten ansatte her, så du må bare kontakte Sentrumsgrillen om du har lyst til å jobbe her, oppfordrer han.