Naturvernforbundet klager over lisenskvoter for jerv, fordi de mener at totalkvoten truer bestanden.

Det er gjennom sju forskjellige rovdyrnemnder vedtatt en totalkvote på 105 jerv for lisensjakten 2017–2018, ifølge organisasjonen.

– Det er fullstendig meningsløst når bestanden er i fritt fall og ligger langt under bestandsmålet som Stortinget har vedtatt, sier Arnodd Håpnes, fagleder og biolog i Naturvernforbundet.

– Totalkvoten er et resultat av sju forskjellige enkeltvedtak. Hvert enkelt vedtak trenger ikke å være svært kritisk for jerven, men totalkvoten blir voldsom høy, utdyper han.

Håpnes trekker fram at arten har vært fredet i Norge siden 1982, og er definert som sårbar på rødlisten over truede arter.

Ifølge Naturforbundet er det per i dag registrert 47 ynglinger. I løpet av våren og sommeren er ti av disse skutt. Igjen står kun 33 ynglinger, som er langt under Stortingets bestandsmål på 39 ynglinger.

Naturvernforbundet klager nå til Klima- og miljødepartementet over den totale lisenskvoten for jerv i hele landet. De ber om at totalkvoten reduseres betydelig siden bestanden ligger langt under vedtatt bestandsmål.

Ifølge Miljødirektoratet er det samlet felt 114 jerver i perioden 2016-2017, som utgjør 33 prosent av den beregnede norske jervbestanden. Årets uttak er langt høyere enn maksimal tilvekst i en jervbestand.

Om tallet på ynglinger registrert videre i år er omtrent som de siste årene, kan netto tall på jervekull for hele landet komme under det nasjonale bestandsmålet i 2017. Det vil i så fall være første gangen det skjer, skriver Miljødirektoratet på sine nettsider.(©NTB)