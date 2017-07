Svidde av seks timer

Brannvesenet måtte rykke ut da sviddlukta preget første etasje hos Mediehuset Altaposten søndag formiddag. Sannsynligvis er det en batteripakke som konket ut Altapostens servere og dermed sørget for stillstand på det meste av systemet.

Brannvesenet sørget for skikkelig utlufting, mens man nå prøver å finne årsaken til bruddet.

– Vi beklager på det sterkeste at det ble stillstand på nettsida, sier ansvarlig redaktør Rolf Edmund Lund. Han håper nå at serverne på huset er uskadet og at avisproduksjonen mandag går sin gang.