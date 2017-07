– Kan du huse borteboer?

– Vil du ha en borteboer i hus, så har vi en økonomisk gulrot, oppfordrer rådgiver Elle Johnsen.

Andreinntaket til videregående skole er akkurat ferdig, og flere hundre elever forbereder seg på et liv borte fra familie og hjemsted kanskje for første gang i sitt liv. Et trygt og godt sted å bo er blant det viktigste som må ordnes, og særlig i Alta kan dette være vanskelig. I Nordlysbyen er det mange om hybelbeinet når høsten melder seg.

Holde kontakten

– Vi har en ordning med vertsfamilier, og ønsker å få tak i flere i Alta, sier rådgiver Elle Johnsen ved inntakskontoret til Finnmark fylkeskommune.

– Vertsfamilien tar i hus en borteboende elev, og får til gjengjeld et økonomisk bidrag. Betingelsen er at vertsfamilien holder kontakten med eleven, med skolen og med elevens foresatte, sier Johnsen. Hun sier at formålet nettopp er tryggest og best mulige boforhold for ungdom som bor hjemmefra for første gang.

Pen sum årlig

– Vertsfamilien kan etter avtale bistå med praktiske ting som måltider, vekking og klesvask. Vertsfamilien får et økonomisk bidrag mot at de holder kontakt med eleven, skolen og foresatte, spesielt ved fravær, sier Johnsen. Godtgjørelsen er kroner 20.000 for et skoleår, i tillegg til at eleven dekker husleie og andre utgifter, som eksempelvis måltider, klesvask og transport.

– Dette betyr i praksis at Finnmark fylkeskommune betaler et bidrag på kr 2.000 i måneden, sier rådgiveren.

Et godt tillegg

Johnsen sier at Alta i dag har 50 slike vertsfamilier, og at behovet for flere neppe blir mettet med det første.

- Vertsfamilier kommer naturligvis i tillegg til elevhyblene, og ansvaret for å ta inn elever på hybelplass er delegert til de forskjellige skolene. I Alta er det Alta videregående skole som har ansvaret, sier hun.

FFK har et informasjonshefte om vertsfamilier på: http://www.blivertsfamilie.no/

For søknad og kontaktperson ved Alta vgs, se: http://www.alta.vgs.no/tjenester/elevboliger/