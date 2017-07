Har du med deg blindpassasjerer?

Stikkene kan bli mange og regningen høy hvis man ikke passer på hva man har med i kofferten hjem fra ferie. Skadedyrfirmaer melder om stor pågang.

– Vi har hatt rundt 50 prosent økning i henvendelser fra folk som kommer hjem med mistanke om at veggedyr har fulgt med på ferden, forteller Hans Sætrum, daglig leder i Oslo Veggdyrkontroll.

Skadedyrtekniker Erling Høie i ABS skadedyrkontroll bekrefter at også de har merket en økning.

– Vi har ikke noen statistikk, men vi ser en klar økning fra tidligere år når det gjelder både veggedyr og skjeggkre, sier Høie.

Skjeggkre går ikke løs på mennesker, men kan opptre i store deler av en bolig.

– Folk opplever skjeggkre som veldig ekle, selv om de ikke går på mennesker. De formerer seg raskt og er vanskelig å bli kvitt, forteller Høie.

Den store skrekken

Veggedyr er imidlertid den store skrekken for de fleste. Det er et nattaktivt insekt som suger blod mens vi sover.

– Veggedyr vil normalt ikke overføre sykdommer til mennesker, men veggedyr kan gi kløende utslett, og det oppleves som ubehagelig å dele seng med dem, heter det på nettsidene på Folkehelseinstituttet.

– Vi har hatt stor pågang fra folk som har kommet hjem fra utlandet i sommer og som har mistanke om smådyr i bagasjen. Mange har fått stikk på reisen og åpner ikke engang kofferten hjemme, men kommer direkte til oss, forteller Sætrum.

– Folk har jo fått mer kunnskap om problematikken, og mange tar kontakt for å være på den sikre siden og for å hindre smitte hjemme.

Kolossal økning

Sætrum sier at det har vært en kolossal økning når det gjelder veggedyr de siste årene.

– De var vanlige før og etter siste verdenskrig, men ble så nesten borte. Men nå har de utviklet resistens mot kjemikalier og blomstret opp over hele verden, sier han.

– I sommer har vi hatt en eller to veggdyrjobber hver eneste dag, legger han til.

Folkehelseinstituttet bekrefter at på grunn av resistens mot insektmidlene og økt reiseaktivitet, har forekomsten av veggedyr økt kraftig over store deler av verden de siste 15 årene.

Sætrum sier man slett ikke er trygg selv om man bor på et luksushotell i New York.

– Luksushotellene kan være like befengt, forteller han.

Folkehelseinstituttet opplyser at veggedyr ofte finnes på overnattingssteder med stor utskiftning av gjester.

– Hoteller, pensjonater og campinghytter er typiske eksempler. I ferier eller på forretningsreiser vil det alltid være en risiko for at de kan bli med i bagasjen. Som et generelt forebyggende tiltak vil det være fornuftig å holde sekker, bager eller kofferter lukket under hele oppholdet, heter det på nettsiden.

Kulde eller varme

Firmaene som jobber med å fjerne dyrene, bruker flere teknikker for å bli kvitt dem. Nedfrysing, varmebehandling og støvsuging.

– Vi har store fryserkonteinere og kan sette inn hele møbler, forteller Sætrum.

Høie anbefaler folk å pakke ut utendørs, for å forhindre smitte inne.

– Gå gjennom kofferten, hvis mulig sett gjerne kofferten ute, f.eks. i garasjen.

De som har badekar kan sette kofferten i det, fordi de små krekene ikke så lett kommer opp langs de glatte flatene.

– Da kan man også se om det ligger noen småkryp i bunnen av karet, sier han.

Riste tøyet godt, kjøre en vask eller tørketromme, ev. legge tøyet i fryseren er andre tips til hva man kan gjøre selv.

Men vanlige frysere er ikke kalde nok, så klær og tekstiler må derfor ligge i fryseren en ukes tid for at man skal være helt sikre på at ukruttet er dødt.

Dyr behandling

Og det lønner seg å være føre var. En enkel behandling av f.eks. et soverom inngrepet av veggedyr, kommer fort opp på 30.000-35.000 kroner pluss moms.

– Vi tok et helt hus nylig, og da ble prislappen på 80.000, forteller Høie.