– Lagd i en trekkfull tyskerbrakke

Stiller man opp for Senterpartiet er man kanskje aller helst enten odelsgutt/jente, eller så er man fra bygda, som det kalles i Oslo-gryta. Da Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum starte valgkampen i Alta denne uka, hadde han med seg lettere radikal bygdemusikk, fremført av Åsmund Nordstoga band med en annen Åsmund på gitar.

Ansikt til ansikt med velgerne Trygve Slagsvold Vedum pratet villig vekk om det meste med altaværingene under torgmøtet.

Her var viser om både makt og avmakt og om regjeringens sentralisering, helt i trå med hva Senterpartiet er mot.

– Det er hyggelig å være i Finnmark, det er mer enn 40 år siden jeg var her sist. Men ikke for det, foreldrene mine var lærere i Maze på 60-tallet, mellom 62 og 63 og det er før jeg ble født, så kanskje det hadde betydning at de bodde i ei trekkfull gammal tyskerbrakke i Maze, sa Nordstoga, til allmenn later blant de fremmøtte.

Musikken som de to blad Åsmund underholdt med, hadde små stikk til dagens regjering, må man kunne si, og var litt a la protestvisene fra tida rundt Altaaksjonen og kampanjene mot oljeboring og mot EEC og dyrtid, som det het på syttitallet.