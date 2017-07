Mannen i 50-årene fra Lakselv skal ifølge en fersk tiltale ha promillekjørt.

– Lørdag 19. november 2016 eller like forut for dette i Loppa og/eller andre steder førte han et kjøretøy, til tross for at han var påvirket av alkohol.

Da mannen ble tatt med inn for blodprøve, viste den en alkoholkonsentrasjon på 2,89 promille.

Saken er foreløpig berammet for Alta tingrett i oktober.