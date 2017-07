Mannen i 30-årene fra Alta må dermed svare for å ha brutt vegtrafikkloven.

I tiltalen heter det at han 5. mai i år i Eibydalen kjørte 118 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet ved skilt var 80 km/t.

I retten vil påtalemyndigheten legge ned påstand om tap av føreretten.

Saken er foreløpig berammet i Alta tingrett