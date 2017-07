Mangler politibåt

Mange steder i Norge er politiet helt avhengig av andre når det skjer ulykker til sjøs. Politidirektoratet innrømmer at beredskapen til sjøs er for dårlig.

En gjennomgang NRK har gjort, viser at det i hele Vest politidistrikt er det bare én politibåt. I Finnmark er det ingen. Også beredskapstroppen mangler båter i dag. Jørn Schjelderup, avdelingsleder ved Politidirektoratets beredskapsavdeling, erkjenner at de har et redusert beredskap. Men likevel kan ikke regjeringen love noen nye politibåter.

– Vi skulle ønske vi hadde tilstrekkelig med politibåter i Norge, men vi har tatt en del andre prioriteringer som har økt beredskapen som økt bemanning og bedre trening. Vi kan aldri klare å dekke hele vår kyst med politibåter, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Vest politidistrikt har, med et område som strekker seg fra Tysnes i sør til Vanylven i nord, kun én politibåt tilgjengelig. Det er altfor lite, mener Gustav Landro, leder for operativ enhet i politidistriktet.

– Vi ser at vi med kun én båt på så store avstander er avhengige av andre i veldig mange settinger, sier Landro. (©NTB)