– En viktig dag til ettertanke og til å minnes ofrene

Det er i år seks år siden terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011 og på seksårsdagen for terrorangrepet vil det være en minnemarkering ved minnesmerket i gågata på Alta Sentrum. Markeringen er kl. 12.00 og ordfører Monica Nielsen skal holde tale og legge ned krans.

Norge ble fattigere

– For Norge er det 22.juli-markeringene viktige. Terrorhandlingen var et angrep på demokratiet og satte Norge på prøve. Vi svarte med samhold og felleskap, sier ordføreren.

– For oss i Alta som mistet en av våre unge, vil 22. juli alltid være en dag for ettertanke og for å minnes. Mine tanker går til familiene og vennene til de som mistet noen 22.7 for seks år siden. Det var dagen da Norge ble et fattigere samfunn fordi vi mistet så mange av dem som skulle være vår fremtid. De som overlevde bærer på minner ingen skulle trenge å ha, sier Nielsen.

Hun legger til at det er viktig at vi også fremover er tilstede for dem som trenger det.

Mistet Steinar

Det var 77 personer som ble drept og rundt 90 personer som ble såret i terrorangrepene 22. juli 2011. På Utøya hvor AUF hadde sin sommerleir ble 69 personer skutt og drept, mens 60 ble såret. Blant ofrene var Steinar Jessen fra Alta.

I bombeangrepet på regjeringskvartalet i Oslo sentrum ble åtte personer drept og rundt 30 personer såret. Bomben på 950 kilo raserte store deler av regjeringskontorene og etter eksplosjonen var det sju departementer, pluss statsministerens kontor, som trengte nye midlertidige lokaler. Anders Behring Breivik tilsto både massakren på Utøya og bombeeksplosjonen i Oslo, men har ikke erkjent straffskyld.