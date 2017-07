Mener psykiatrien svikter pasientene i Finnmark

Ernstsen setter i NRK Finnmark ord og ansikt på frustrasjonen pasienter føler. Han ble fraktet til Tromsø med håndjern og politieskorte da han trengte spesialisthjelp. Uten denne dramatikken, mener Ernstsen at hans vei til nytt liv hadde gått raskere.

Ernstsen har 20 års erfaring i psykiatrien og opplevde alle pasienters skrekk

– Det er det at livet ikke var verdt å leve rett og slett, sier han til NRK Finnmark .

Han mener det blir for langt å reise til Tromsø

Nå ønsker Kjetil å sette et ansikt på det han mener er et sviktende psykiatrisk akuttilbud i Finnmark. Det blir for langt å reise når en krise oppstår. Han mener det er behov for et bedre akuttilbud i Finnmark. Bare i 2016 ble 359 pasienter fra Finnmark innlagt på psykiatrisk avdeling på UNN, viser tallene til NRK .

Norsk psykologforening i Finnmark er enige og mener det ville være bedre for pasientene med et akuttilbud nærmere hjemstedet, mens Finnmarkssykehuset er uenige i behovet.

– Vi har et akuttsykehus på UNN, men er også pålagt å ha akuttsenger i DPS-ene for de pasientene som ikke trenger å behandles med tvang, som vil legges inn frivillig. Det tilbudet må vi få på plass, Da trenger vi ikke et akuttsykehus, men beredskapssenger i distriktssentrene, sier Anne Grethe Olsen til NRK . Hun er kvalitets- og utviklingssjef ved foretaket.