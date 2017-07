Henter savnede på Sørøya

To kvinner i 40-årene ble i natt meldt savnet av sin familie. De var på fottur på Sørøya, men dårlig vær og tett tåle skapte utfordringer for de to.

– De savnede er turvant og har godt med utstyr, het det i den første meldingen fra Finnmark politidistrikt.

Politiet opplyste i morges at de hadde vært i kontakt med de savnede.

– Politiet har sendt redningsskøyte og Røde Kors til den nordlige delen av Sørøya for å hente damene, meldte politiet før klokken seks i morges.