Ansikt til ansikt med velgerne

I Alta tyvstartet Senterpartiet på sin valgkampturne som varer i 18 dager. Riktignok starter ikke den nasjonale valgkampen før 4. august på Eidsvoll, men startskuddet for provinsen gikk i dag. Partileder Trygve Slagsvold Vedum tror sterkt på mandat i Finnmark og han ønsket Geir Iversen fra Hasvik velkommen til Stortinget, hvis bare målingen på 15,5 posent holder til etter valget. Geir Iversen og partileder Slagsvold Vedum lovde begge at Senterpartiet blir den litt annerledes stemmen fra Finnmark på Stortinget etter valget.

Sykehusspørsmålet

Under torgmøtet stilte vanlige folk spørsmål til parti- og listetoppene, både Vedum, Iversen og Sps presidentkandidat til sametingsvalget, Cecilie Hansen svarte på ulike spørsmål fra "skifersalen".

Pensjonert sjømann, Magne Nilsen fra Bossekop, ville vite om Senterpartiet går inn for sykehusutredning, eller om de ikke gjør det. Sykehusspørsmålet er viktigere enn både dieselprisene og fiskeriene for oss i Alta, sa Magne Nilsen.

- Måltallet for antall pasienter for et sykehus passer ikke i Finnmark. Vi går for en uavhengig statlig utredning om akuttberedskap, særlig for Vest-Finnmark. Husk på at vi blør like mye og like fort i Stange, der jeg kommer fra, som man gjør i Finnmark, så la det ikke være tvil om at vi går for en uavhengig utredning, sa Slagsvold Vedum.

Slutt med kvotesalg

Fisker Torbjørn Olsen fra Skillefjord holdt et lite foredrag for partileder Vedum og lurte på om Senterpartiet ville stanse kvotesalg og Olsen sa han mente det var helt feil å øke kvotetaket.

– Vi har sett at det selges kvoter i dag fra en 14-meterskvote for tre til fire millioner kroner og så går de over og fisker i åpen gruppe etter at de har solgt kvoten sin. Dette må dere få satt en stopper for, tordnet fiskeren.

Geir Iversen, som er Sps førstekandidat fra Finnmark og kan bli Hasviks første stortingsrepresentant, sa kjøp og salg av kvoter ikke er lov.

- Dette er noe fiskerne og bankene har funnet på og dette skal vi sørge for at det blir slutt på i løpet av en 10-årsperiode.

Må satse på foredling

Vedum sa Senterpartiet tenker på fiskeriene på en måte som at man kan ta fra trålerne en del og gi til kystflåten.

– Hovedtenkningen vår er at det skal være en foredlingsindustri, ikke bare råvareeksport. Se på landbruket, der foredles råvarene med langt flere ansatte totalt enn det er ansatt i hele fiskeindustrien, og vi kan ikke ha en industri som bare baserer seg på kystflåten. V må ha trålfiske også for å holde sysselsettingen oppe, sa Slagsvold Vedum.

Senterpartister fra hele fylket var samlet til valgkampåpningen og det er neppe for hardt tatt i at målingen fra Infact for NRk Finnmark med 15,5 prosents oppslutning var med på å varme godt på torget i Alta.

At en del av appellene også handlet om hva Sp skal gjøre for ikke reversere Jan Toe Sanners iver etter sammenslåinger, kom ikke som en bombe.