Anmeldte lensmannen

Lensmannen i Kautokeino visste ikke selv at han ble etterforsket av spesialenheten. Først da saken var henlagt, kom beskjeden.

Spesialenheten for politisaker har etterforsket lensmann Klemet Klemetsen for påståtte uregelmessigheter ved en loddtrekning, der lensmannen trakk ut seg selv som vinner av en snøscooter til en verdi av 140.000 kroner.

Vekket stor oppstuss

Altaposten dekket begivenheten da Coop Extra i Kautokeino trakk vinneren og dokumenterte hendelsen med en bildeserie. Seansen ble også filmet. Det var lensmann Klemet Klemetsen som fikk det alvorstunge oppdraget med å forestå den offisielle trekningen med butikken full av folk. Blant alle som hadde handlet for minst 500 kroner, trakk lensmannen ut den handlelappen som bar hans eget navn. Der og da var det latteren som runget, men alle var slett ikke fornøyd.

Betenkt over manglende info

Saken er henlagt, men lensmann Klemetsen medgir at han er betenkt over at Finnmark politidistrikt ikke har gjort han oppmerksom på at han er blitt etterforsket, og spør seg om dette er etter boka. Han lurer også på hvilken video som er brukt for å avklare saken, siden han selv ikke har vært orientert om den i det hele tatt.

– Det kan tenkes at jeg må be om et svar på dette fra politidistriktet, sier Klemetsen alvorlig.

Påstått ulovlighet

Den anonyme personen som hadde anmeldt lensmannen, viste til en video på et nettsted og hevdet at det var begått uregelmessigheter ved trekningen. I politiets sak 127/17 - 123, 20.03.2017 står det at «Polititjenestepersonen som foretok trekningen, trakk seg selv som vinner.»

Lensmann Klemet Klemetsen sier han ble overrasket over å få et brev hvor det står at han har vært etterforsket av spesialenheten etter straffelovens §172 om grovt uaktsom tjenstefeil.

– Jeg visste ikke om anmeldelsen og har ikke fått noen beskjed fra Finnmark politidistrikt om denne saken, sier Klemetsen kort.

Ingen etterforskning

Spesialenheten skriver at de har sett videoen det henvises til, men «Spesialenheten kunne ikke se av videoen at det var uregelmessigheter ved trekningen. Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforskning da det ikke var sannsynlig at det fra politiets side var opptrådt på et vis som kunne lede til straffeansvar».

Saken er derfor henlagt uten etterforsning, heter det i politiets dokument.

– Har det vært en belastning å være under etterforskning etter en slik påstand fra en anonym person?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Klemetsen.

– Ikke automatikk

Ved spesialenheten for politisaker som er riksdekkende etterforskings- og påtalemyndighet, får avisa opplyst at en straffesak er en straffesak, uansett hvem som er involvert.

På enhetens hjemmeside heter det at «Enhetens oppgave er å etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten.»

Fungerende lensmann i Alta, Steinar Aas Andersen, sier det ikke er automatikk i at man blir varslet, som ansatt i politiet, dersom det settes i verk etterforskning.

– Hvis det hadde blitt etterforskning i denne saken og Klemet Klemetsen skulle avhøres, så ville han blitt varslet, men ikke automatisk ellers, sier altalensmannen.