– Stor smitterisiko

Generaldirektør Dr. Margareth Chan i Verdens helseorganisasjon har sagt at den post-antibiotiske fremtiden betyr slutten på den moderne medisin slik vi kjenner den. Noe så vanlig som en halsbetennelse eller et skrubbsår på kneet kan igjen bli dødelig farlig, et problem som opptar forskere ved Norges arktiske universitet, UiT. Globalisering og reising hit og dit kompliserer bildet.

– Mange kan være smittet med antibiotikaresistente bakterier uten å vite det, sier professor og overlege Arnfinn Sundsfjord ved UiT og UNN. Hvis du har vært innlagt på sykehus i utlandet, er det stor risiko for at du tar med deg noen av disse bakteriene hjem, sier Sundsfjord i et nyhetsbrev fra UiT. Og bakteriene holder seg lenge i kroppen, sier han.