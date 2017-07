– Må sjekke regelverket

– Vi er nødt til å sjekke nærmere om det er i konflikt med reglene for å motta momsrefusjon, bekrefter rådmann Bjørn Atle Hansen i Alta kommune, som dermed ikke ser like lett på å leie ut lokalene som først antatt. Alta kommune eier 51 prosent av Finnmarkshallen AS som er driftsselskapet til Finnmarkshallen.

Private aktører

Fredag skrev Altaposten om Trio Trafikkskole som skal inn som leietaker i Finnmarkshallen. Bengt Rune Strifeldt (Frp) reagerte på at det slippes til kommersielle aktører på en arena som var beregnet på idrettslag og frivillige aktører. Strifeldt mente at kommunen havner i en gråsone i forhold til ESA-reglementet.

– Når trafikkskolen flytter inn som leietaker vil det gi en konkurransevridning i forhold til andre aktører i bransjen, sa Strifeldt til Altaposten.

Strifeldt presiserer at alle aktører skal ha de samme mulighetene.

Bestemmelsene

Kulturdepartementet har fastsatt reglene i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet § 2.3.4 «[…] For anleggseier legger prinsippet begrensninger på adgangen til å bruke anlegget eller den delen av anlegget som har mottatt spillemidler: Anleggseier har ikke adgang til å inngå bruksavtaler med private, fortjenestebaserte aktører.»

Fra denne hovedregel gjelder følgende unntak: Anleggseier kan fritt disponere over de deler av et idrettsanlegg som ikke har mottatt spillemidler. […]»

Finnmarkshallen har tidligere mottatt spillemidler, men det er ikke mottatt spillemidler i forbindelse med kontordelen av anlegget. Hallen har derimot fått momsrefusjon. Dermed er det usikkert om det er lov å leie ut til kommersielle aktører i hallen.

Mangler retningslinjer

Ifølge Strifeldt har Alta kommune ingen retningslinjer i forhold til utleie av kommunale bygg, herunder Finnmarkshallen.

– Alta kommune må sette seg ned å lage tydelige retningslinjer for hva vi ønsker å ha på slike arenaer, sier han.

Kan for eksempel politiske partier, som en ikke kommersiell aktør, leie seg lokaler i idrettshallen?

– Det hadde vært en perfekt plassering i forhold til å kunne påvirke ungdommen, utfordrer han.