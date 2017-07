– Helt rå plassering

– Hvis det er i tråd med reglene å være i Finnmarkshallen vil vi selvfølgelig være der, sier daglig leder Stein Egil Eriksen i Nordlys Trafikksenter, som i dag har lokaler i Skoleveien.

Har meldt interesse

Eriksen har allerede meldt interesse til daglig leder Tommy Hæggernes i Finnmarkshallen, med ønske om å leie ledige kontorlokaler. Han er derfor spent på hva Alta kommune kommer fram til i forhold til utleie i Finnmarkshallen.

– Det er utvilsomt en mye råere plassering, slår han fast.

Tas til formannskapet

Alta kommune bekrefter at saken må drøftes nærmere.

– Per i dag er det ingen retningslinjer som begrenser hvilke leietakere Finnmarkshallen kan ha, bekrefter ordfører Monica Nielsen, og legger til at alle leieinntektene i Finnmarkshallen vil være med på å styrke idretten i Alta.

Det har heller ikke vært drøftet noen retningslinjer for bruk av Finnmarkshallen og Nielsen mener det vil være naturlig å få drøftet dette i formannskapet.

Vurderes etter tre år

I kontrakten med kjøreskolen er det tatt med at en eventuell forlengelse etter tre år vil bli vurdert i forhold til andre idrettslige aktører. Fortsatt er det ledige lokaler i hallen.

– Målet er at det skal være idrettsrelatert virksomhet i hallen, sier Nielsen.

På utleiesiden ser hun at for eksempel klasserom i bygget fint kan leies ut til andre aktører som har behov for undervisningsplass, også kjøreskoler.