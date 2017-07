– Fristen er  skivebom

Reaksjonen kommer etter at det er klart at både kommuner og fylkeskommuner må sørge for innspill til fylkeskommunenens fremtidige arbeidsoppgaver midt i sommerferien. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nemlig bedt om innspill til det nyutnevnte ekspertutvalget til 24. august. Dermed har Finnmark fylkeskommune innkalt til ekstraordinært møte i fylkesutvalget (FU) samme dag. Før den tid må kommunene ha gjort sin del av jobben. Nielsen sitter nå med høringsbrevet.

– En så kort høringsfrist på en så viktig sak er bare nok et eksempel på hvordan regjeringen har håndtert hele regionreformen. Det har vært mye tåkeprat. Bare det at vi skulle bestemme grensene selv. Det er en dårlig prosess. De legger ikke opp til at man får en god dialog med kommunene og fylkeskommunene. Dette er skivebom av regjeringa, sier ordfører Monica Nielsen (Ap).

Midt i skoleferien har regjeringen bedt om innspill til fremtidens arbeidsoppgaver for fylkeskommunene. Det nyutnevnte ekspertutvalget skal gå gjennom innspillene.

Savner gode prosesser

Dermed har fylkeskommunen innkalt til hastemøte i fylkesutvalget og bedt om innspill fra kommunene.

– Jeg blir oppgitt over regjeringen. Ønsker de ikke gode politiske prosesser lokalt? Det kan jeg bare spekulere i, sier ordføreren.

I Alta rekker man ikke å behandle saken i kommunestyret.

– Det måtte være til det beste for reformen at man lar de berørte komme med forslag og få et eierforhold til det, sier hun.

Roser fylkeskommunen

På grunn av kort frist fra departementet har fylkeskommunen satt fristen for innspill til 11. august, noe de beklager.

– Jeg vil gi ros til fylkeskommunen som tross korte frister gir kommunene mulighet til å komme med innspill, sier Nielsen.

Hun holder nå på med å utarbeide høringsbrevet fra Alta, og vil sende det inn før hun selv tar sommerferie.

– Men jeg skulle veldig gjerne sett at vi fikk mer tid. Vi snakker tross alt om hvordan arbeidsplasser og arbeidsoppgaver skal være i mange år fremover. Avgjørelsene vil påvirke samfunnene våre om 50, 60, 70 år, sier Monica Nielsen.