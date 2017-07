Tilbakeviser løftebrudd

Organisasjonssjef i Kreftforeningen Jacob Conradi, mener sykepleierne tar feil om tilbudet til pårørende når sykepleierne streiker.

Organisasjonssjefen hevder at sykepleier Trine Skorpen, som er en av de streikende sykepleierne ansatt i Kreftforeningen, har fremsatt påstander som er faktisk feil.

– Det blir hevdet at tilbudet til de pårørende blir svekket. Dette er en faktafeil, for alle disse tilbudene blir gitt av frivillige som har gjennomgått kurs hos oss i Kreftforeningen og det er ikke sykepleiere ansatt i Kreftforeningen som gir dette tilbudet til barn og til pårørende, sier Jacob Conradi. Han sier dette gjelder både kurs til pårørende og for temakafeer og andre tilbud til barn og pårørende.

– Det er ingen sykepleiere knyttet til vårt distriktskontor i Tromsø som er med på og jobber med dette. Det er derfor feil å hevde at dette er et tilbud som blir berørt, sier organisasjonssjefen. Han tilbakeviser sykepleiernes påstand om at Kreftforeningen begår et løftebrudd overfor sykepleierne.

– Vi har ikke lovet at de ansatte sykepleierne skal få samme tariffavtalen som de hadde da vi var i Virke, fastslår Conradi.

– Men Skorpen og hennes sykepleierkolleger sier de har fått lovnader fra Anne Lise Ryel i Kreftforeningen på at de skal beholde samme avtale?

– Det er vi ikke kjent med og det er derfor viktig for oss å tilbakevise påstanden om løftebrudd. Det har væt viktig for oss å skifte arbeidsgiverforening til NHO Abelia, men usannheter og motiver som tillegges oss vil vi gjerne svare på, sier Conradi. Han sier han heller ikke kan forstå hvor sykepleierne har hentet tallet 50.000 dårligere avtale fra.

– Det må være et tall som er tatt bare ut av løse lufta, sier han.