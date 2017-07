Overrasket Gunvor med Romania-hjelp

– Det stoppet en rød bil utenfor huset. Ut kom to flotte jenter fra 10. klasse ved Sandfallet ungdomsskole, sammen med en av pappaene, Espen Haddal. Jeg ble nesten stum av overraskelse og takknemlighet, sier Gunvor.

Romaniahjelpen Alta fikk overrakt en sjekk på 8.517 kroner. Det var overskuddet deres i forbindelse med klassetur til Stortinget. Lærer Rita Hansen kunne i ettertid fortelle til Gunvor, at da det ble spørsmål om hva pengene skulle brukes til, ble det bestemt at de skulle gå til barn og unge som ikke hadde det like bra som dem selv.

– For noen gode, snille, omtenksomme og herlige ungdommer, kommenterer Gunvor om de 33 elevene som gikk ut av ungdomsskolen i vår.

– Ungdommen i dag , dere er bare gull, er beskjeden fra Gunvor.