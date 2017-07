Anmeldte politiet etter avhør

I avgjørelsen fra Spesialenheten for politisaker heter det at kvinnen anmeldte tjenestepersonen for å ha tatt mistenktavhør av henne kort tid etter et trafikkuhell som hun var involvert i.

Andmeldelsen var rettet mot Finnmark politidistrikt.

– Hun opplyste at hun var skadet og i sjokk, og hadde ikke blitt undersøkt av helsepersonell før avhøret, heter det.

Da kvinnen noen dager senere henvendte seg til politiet for å få avgitt ny forklaring, hadde tjenestepersonen reist på ferie uten at han varslet henne.

– Kvinnen anførte at hun ikke hadde vært i stand til å avgi forklaring, og at tjenestepersonen hadde opptrådt straffbart ved å oppta hennes forklaring.

Henlagt

Spesialenheten har ikke funnet rimelig grunn til å iverksette etterforsking, og viser til at det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at tjenesteperson hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

– Det er ofte nødvendig å sikre mistenktes forklaring tidlig i saken. Videre var saken fremdeles under etterforsking, og Spesialenheten antok at kvinnen ville få, om hun ikke allerede hadde fått, anledning til å avgi oppfølgende forklaring til politiet, heter det.