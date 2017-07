– Kom og ta en prat

Den nasjonale valgkampåpningen til Senterpartiet er 4. august på Eidsvoll, men allerede onsdag 19. juli innledes en 18 dager lang turne i Alta.

Det betyr at partileder Trygve Slagsvold Vedum blir å finne på torget i Alta i morgen formiddag.

– Dette skal være en turne hvor alle kan komme og møte oss. Partilederen gleder seg veldig, og er glad for å starte i Finnmark og Alta. Når han er i Alta vil han bruke tiden på å stå på stand på torget, og han håper folk vil komme ned for å ta en prat med han, opplyser medierådgiver Lars Vangen i Senterpartiets stortingsgruppe.

Senterpartiet skal ha et arrangement hver dag, de fleste steder to arrangementer hver dag.

– Vi skal altså innom alle fylker på denne runden.Trygve Slagsvold Vedum har med seg Åsmund Nordstoga med band og en kokk i tillegg til noen rådgivere. Turneen vil skje med en turnebuss som er foliert i bilde av norsk landskap og med teksten «Vi tror på hele Norge», men bussen er dessverre ikke klar før vi er i Mo i Rana, opplyser Vangen.

Snakketøyet har han imidlertid med seg til Alta. Senterpartiet har hatt vind i seilene, ikke minst takket være Vedum som har hamret løs på sentraliseringen til politiske motstandere.

– Hele ideen er at vi skal være et parti for hele landet, og at vi ønsker å møte folk direkte. Derfor er partileder med for å treffe folk fra hele landet. Vi tror at politikk ikke i hovedsak handler om å være god på sosiale medier eller å bare være i de nasjonale mediene, det handler om å lytte til folk der ute, påpeker medierådgiveren.