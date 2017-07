Hvordan vet man om laksen har det bra spurte forskerne ved Nofima seg.

Et nylig avsluttet forskningsprosjekt har resultert i en 305 sider stor håndbok. Prosjektet er et samarbeid mellom matforskningsinstituttet Nofima, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Nord Universitetet i Bodø og Universitetet i Stirling i Storbritannia.

Prosjektet, som heter FISHWELL, er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond med nær sju millioner kroner. Det melder Nofima i en pressemelding .

– Målet var å lage et vitenskapelig basert verktøy for å måle og dokumentere laksens velferd. Med dette som bakteppe har vi foretatt en grundig vitenskapelig gjennomgang av både laksens velferdsbehov samt hvilke indikatorer som best forteller oss hvordan laksen har det, sier Nofima-forsker Chris Noble, som har ledet prosjektet.

100 indikatorer

I håndboka går forskerne gjennom en rekke forhold som hver for seg kan fortelle om fisken får oppfylt sine velferdsbehov. Dette kaller forskerne såkalte velferdsindikatorer.

– Eksempler på slike indikatorer er appetitt, avmagring, fiskens overflateaktivitet, reflekser og øyerulling, gjellenes tilstand, finneskader, skjellstatus, lakselus, temperatur, vannstrømshastighet med mer, heter det.

– Hvis oppdretteren observerer fisk med problemer, kan han bruke håndboka når han skal finne årsaken. Dersom han er i stand til å finne den sannsynlige kilden for velferdsproblemet vil en korreksjon av dette bedre velferden i anlegget, sier Noble og kaller håndboka en milepæl innen oppdrett.