Stengt vei til oktober

Gravearbeidet for ny kloakk i Tverrelvdalen pågår for fullt, men mange innbyggere savner informasjon og venter på at veien mellom Bjørnengenkrysset og Romsdalsveien skal åpne.

Liten forsinkelse

– Dette arbeidet skulle visstnok pågå i 6–8 uker etter at gravearbeidene startet var beskjeden vi fikk, sier en beboer til Altaposten.

Det er imidlertid ikke noe trøst å hente fra entreprenør Roy Yngve Thomassen AS som utfører gravearbeidene på stedet.

– Veien må være stengt helt til vi er ferdige, sier sjefen sjøl Roy Yngve Thomassen, og medgir at dem er bitte litt forsinket med arbeidet.

Graver helt opp

Thomassen kjenner imidlertid ikke hvor det kommer fra at arbeidet bare ville ta 6-8 uker.

– Vi skal jo grave helt opp til de siste husene, forklarer han.

Dermed vil veien være stengt for gjennomkjøring helt frem til midten av oktober.

Omkjøring

De som ferdes langs veien må dermed belage seg på å måtte bruke omkjøringsveien rundt Sagslotten i enda noen måneder.