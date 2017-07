Den skal tidlig krøkes...

– Vuorasjavri var full av båter og folk som ville delta i vår dorgekonkurranse. Det var så mye folk og båter at de døpte om vannet til Lille Lofoten etter at konkurransen var over, forteller bygdelagsleder Klemet Klemetsen til Altaposten.

Man måtte ikke absolutt fiske for å ha vinnerlykke på de ulike premiene. Fire år gamle Johan Fredrik Buljo hadde kjøpt loddet som ga full klaff på påhengsmotoren. Foreningen hadde masse flotte gevinster i tillegg og pengepremier for største og minste røye og også for største abbor.

Anders tok storrøya

Det var Anders Logje som fikk den største røya og dermed pengepremien på 5000 kroner. Den var på 1260 gram, så der snakker vi skikkelig kilopris. Ingen hadde fått abbor, så der ble det ingen som stakk av med de 3.000 som var premie for abboren.