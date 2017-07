– Tonen kan spre seg til barn og unge

Etter at Pettersen skrev et Facebook-innlegg om hvordan personangrep og hets ofte preger debatter mellom Hammerfest og Alta har hun fått over 100 likes, og flere kommentarer i både tråden og i innboksen.

– Det kommer fra både kjente og ukjente. Fra Alta og Hammerfest. Det er mange som er enig, men som ikke har orket å skrive noe fordi det alltid blir så mye diskusjon, sier Pettersen.

Overdøves av nettroll

Hun ser det særlig er i diskusjonsgrupper på Facebook om lokalisering av både sykhus og flyplass at debatten gjerne blir overopphetet.

– Det har lett for å spore av fra saken til å bli personangrep, og jeg synes det bare blir verre og verre, sier Pettersen.

Hun mener en del nettroll bare deltar for å provosere.

– Det virker sånn. Det gjelder både folk fra Alta og Hammerfest, men også personer fra andre plasser som ikke virker å egentlig ha noen kjennskap til sakene, påpeker Pettersen.

Kaster glør på bålet

Pettersen er født og oppvokst i Alta, men har i flere år bodd i Hammerfest med barn og samboer. Hun har selv deltatt i diskusjoner om konflikter mellom de to byene på Facebook.

– Jeg har prøvd å diskutere saklig, men når du får såpass ubehagelige tilbakemeldinger slutter du. Det ser jeg mange andre også gjør. Da er det kun nettrollene som får regjere, og det er veldig dumt, mener hun.

Media må også ta sin del av ansvaret for hvordan debattene utvikler seg, mener Pettersen.

– Mange kan la seg provosere av overskrifter uten at de har lest saken, særlig når mange saker blir plusset. Når media er med på å hive glør på bålet med spissa overskrifter synes jeg det blir litt feil, sier hun.

Spres til unge

Småbarnsmoren er bekymret for at den hatske tonen voksne bruker på nett skal spre seg til unger.

– Nabofeider er greit og har bestandig vært der. De samme diskusjonene har mange andre småplasser over hele landet, men jeg synes ikke noe med måten det blir gjort på. Det kan spre seg til både barn og ungdommer, sier Pettersen.

Hun mener det er viktig at voksne ikke la seg provosere eller deltar i usaklige diskusjoner med nettroll.

– Des mer oppmerksomhet de får, des mer vil de provosere. Mange som er oppriktig engasjert klarer ikke kontrollere seg, men det er viktig at vi ikke tar igjen med samme mynt, mener Pettersen.

Må samarbeide

De positive tilbakemeldingene på gårsdagens Facebook-status gir Pettersen håp.

– Finnmark er stort i areal, men ikke befolkningsmessig. Det er klart det da er viktig at vi som bor her klarer å samarbeide hvis vi skal få til mest mulig. Jeg tror de fleste er enig i at samarbeid hadde vært det beste, avslutter hun.

Les facebook-statusen her: