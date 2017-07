Ber bonden bidra til trafikksikkerheten

Disse to bidragene øker sikkerheten langs veiene i for ferdende både i bil, til fots og på sykkel.

– Statens vegvesen jobber etter en visjon om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken. Viktige bidrag til denne jobben skjer også utenfor veiene. Det er ofte der trafikanten havner hvis ulykken er ute. Da trenger vi hjelp, ikke minst fra bonden, for å gjøre veikantene mindre farlige, sier avdelingsdirektør Rigmor Thorsteinsen.

Gjerder i god avstand fra vei

Å ikke plassere gjerdet nærmere veien enn eiendomsgrensen, og alltid minst tre meter fra vegkanten slik regelverket sier, er det ene tiltaket.

– Denne avstanden gjør det sikrere å være myk trafikant langs veien. I tillegg får vi da klipt kantene, ryddet skog og inspisert stikkrennene på en god måte, sier Thorsteinsen.

Hun minner samtidig om at det ikke er tillatt å bruke piggtråd på gjerder langs offentlig vei.

Rundballer på avstand

Den andre hjelpen bonden kan gi Vegvesenet er å sørge for at verken rundballer eller utstyr ligger tett opp til veien.

– Rundballer nær veien kan være trafikkfarlig på flere måter. Den ene er hvis bilen havner på utsiden av veien. Like viktig er det at elg og annet vilt ofte beiter på rundballer, og det øker sjansen for at elgen kommer ut på veien, sier Thorsteinsen.