Sinnasnekker'n bygde rockevogn

Det er den klare beskjeden fra Otto Robsahm, bedre kjent som Sinnasnekker'n på TV Norge. Sørøyrocken trengte en handyman til å fikse en rockevogn av et gammelt vrak – og i kjent stil brukte Ken Arne Brox sitt kontaktnett. Han er nemlig manager for Otto og produksjonsassistent for tv-programmet.

Måtte overtales

– Ken Arne er en herlig arbeidskollega og timinga var grei, så jeg valgte å steppe opp for han og den flotte festivalen i Finnmark. Man må jo bare hjelpe storkjeften fra nord, men da måtte han selvfølgelig være mindre påståelig og lytte på fagfolk – og ikke tvinge gjennom tullet sitt. Han skulle på død og liv fikse vogna, men jeg gikk for å bygge opp hele greie fra bånn. Det gikk bra det, sier Robsahm til Altaposten.

– Jævlig glad

Ken Arne forteller at de brukte en hel uke på prosjektet, så han er ytterst takknemlig for at den gamle salgsvogna ble helt ny.

– Jeg kjøpte en vogn til Sørøyrocken for en rimelig grei pris og kjørte 40 mil for å hente den. Jeg dro den hjem til Otto på låven hans, og startet med å rive platene på innsiden. Planen var å sette Fibo-plater på veggene, altså en enkel løsning, medgir Brox.

Han har vært evig optimist og ville pusse opp vogna, men møtte altså på kvist.

– Jeg tapte den kampen, noe jeg er jævli glad for i dag, forklarer han på sin egen Facebook-side.