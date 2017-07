Flere Widerøe-kanselleringer over hele landet

Bakgrunnen for kanselleringene er bemanningsmangel, ifølge selskapet. Informasjonssjef Catharina Solli sier at rutenettet over hele landet rammes.

– Noen av kanselleringene er varslet på forhånd. Men vi har blitt nødt til å kansellere noe i tillegg de to siste dagene og i dag, sier Solli til NTB fredag.

Hun vil ikke ut med antall avganger og passasjerer som er rammet. Ifølge Avinors oversikt er avganger Kristiansand-Bergen, Oslo–Førde, Bergen–Aberdeen, og rutene Tromsø–Kirkenes, Tromsø–Hammerfest–Honningsvåg kansellert fredag.

Alle som rammes blir varslet

Ruten mellom Tromsø og Lakselv er innstilt fredag kveld, noe som også fører til at turen tilbake lørdag morgen utgår. Solli understreker at denne kanselleringen var varslet på forhånd.

Informasjonssjefen beklager problemene og sier at flyselskapet jobber "dag og natt" for å få passasjerene fram.

– Alle som er rammet, blir kontaktet på sms, etterfulgt av epost med alternativt ruteforslag. Hvis det går greit, så gjør man ikke mer og møter opp til ny rutetid. Hvis ikke dette passer, finner vi en løsning sammen med kunden, og tilbyr også full refusjon dersom man ikke finner noen løsning, sier Solli.

Hun understreker at mange av rutene langs kysten er innom mange småsteder, og at én ruteavlysning fort fører til et stort antall kansellerte avganger.

–Men for passasjerene som rammes er det jo like leit uansett, sier hun.

100 varslede kanselleringer

I begynnelsen av juli kom det fram at Widerøe måtte avlyse rundt 100 avganger i løpet av måneden. Samferdselsdepartementet har kontrakt med selskapet for flere av rutene og sa den gang at de følger situasjonen øye.

– Vi har stilt et strengt krav til regularitet i kontrakten med selskapet, og har grunn til å tro at trusselen om trekk i tilskudd er et tungtveiende hensyn når selskapet foretar prioriteringer, sa pressevakt Tor Midtbø til Helgelands Blad.

Widerøe regnet den gang med at de ville klare å holde seg innenfor departementets krav.

Catharina Solli i Widerøe sier at problemene som nå har oppstått, skyldes et ruteprogram som ble planlagt for halvannet år siden.

– Flere ansatte har gått av med pensjon enn det prognosene tilsa. I tillegg har flere gått ned i stillingsprosent, noe som også har rammet bemanningen, sier hun til NTB.

