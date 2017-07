Første turbin leverer strøm

Hamnefjell Vindkraft AS med Alta kraftlag og Finnmark Kraft i ryggen sender nå strøm ut på nettet fra den første vindturbinen i Båtsfjord. Daglig leder for selskapet Hamnefjel vindkraft AS, Lise M.K. Heggheim sier til avisa at det var en stor dag da de i går kunne hente strøm ut fra den første av de så langt 10 monterte vindmøllene.

Infrastrukturen

– Det skal bygges til sammen 15 vindturbiner, etter at vi har fått infrastrukturen på plass med to bygninger, 15 kilometer vei og like mye kabelnett, pluss 2,2 kilometer høgspentlinjer. Når vi bygger vindturbinene, så er det litt som å bygge «lego», vi stabler dem oppå hverandre og får til slutt alle klossene på plass. 10 av turbinene er nå skrudd sammen, men alle er ikke ennå ferdige mekanisk og med elektriske installasjoner, men den ene som vi var ferdig med i går, den sender nå strøm ut på nettet, sier Heggheim.

Tar tid

Hun forteller at prosjektet for vindkraft på Hamnefjell har pågått siden 2002, konsesjonen kom i 2010 og så er man nå på nett med den første turbinen.

– Anlegget leverer 3,3 megawatt per turbin og det er Alta kraftlag og Finnmark kraft som eier 51 prosent av investeringene som totalt beløper seg til 600 millioner kroner, sier Heggheim.

Hun understreker at dette bare er første del av en mulig større satsing på vindkraft, men mye av framtida vil avhenge av økt forbruk og eventuell elektrifisering av kommende oljeaktivitet og at Statnett får bygd ut linjenettet til å ta i mot den krafta som produseres.