– Nei til blokker

Med minst mulig margin 6 mot 5 stemmer, anbefalte planutvalget 7. juni å la utbyggerne Åsveien Bolig AS gå videre med sine planer om 20 boenheter fordelt på 3 eller 4 blokker i Åsveien.

Arkitektur

Nå har hver og en av medlemmene fått brev fra Odd-Are og Reidun Skoglund, med en lang rekke innvendinger mot planene. Arkitektur er viktig for en pen by, skriver ekteparet, som oppfordrer politikere til å ha dette i tankene og ikke la det gå tapt «på bekostning av enkeltpersoners ønske om å tjene mest mulig penger.»

Flere hensyn

– Vi forstår jo at det er snakk om store penger, og at man vil kunne tjene gode penger på å presse flest mulig boliger inn på et minst mulig område, sier de, og viser til at planen vil medføre en forringelse av så vel verdi som trivsel og bolyst. En rekke hensyn tilsier at planene skrinlegges, mener de, og sier at dersom man likevel velger å gå videre, må det bli maks 5 boenheter. De ber planutvalet, eventuelt kommunestyret snu i saken, og inviterer også til befaring i Åsveien.