– Det er ikke alle barn og unge som får ferie

Det er Barne- og familiedirektoratet som stiller med støtte.

Tur til Tusenfryd

En aktivitet som skiller seg litt ut i forhold til de andre er en tur til lekeparken Tusenfryd. Det er imidlertid begrenset plass. Har barnet vært på en annen ferietur i sommer, er barnet ikke i målgruppen, opplyser Alta kommune. Avreise vil være mandag 31.juli, og hjemreise torsdag 3.august. Tilbudet er for barn mellom 8 og 12 år – og deltakerne trenger ikke betale en krone.

– Både reise, overnatting, opplevelser og måltider blir dekket av kommunen. De som reiser med oss trenger i utgangspunktet ikke ha med penger selv, med mindre de skal kjøpe klær, sier reiseleder Ann Helen Paulsen.

Ikke alle har mulighet

Kulturleder Tor Helge Reinsnes Moen stiller seg positiv til initiativet.

– Det er en god del barn og unge i Alta som av ulike årsaker ikke har muligheter til å komme seg på ferie, og ikke får den der fantastiske ferieopplevelsen. Derfor søkte vi statlige myndigheter om å få penger til å gjennomføre dette, i tillegg til de forskjellige sommerleirene Alta kommune tilbyr. Og det er kjempebra! Selv har jeg jobbet i mange år med barn og unge, og jeg vet hvor mye det betyr med en god ferieopplevelse, sier han.

Sommerkurs

Reinsnes Moen trekker også frem de diverse sommerskolene som svømmekurs, ridekurs og musikalworkshops (se kultursidene) som aktiviteter Alta kommune har organisert for å få økt glede og aktivitet blant unge i ferien.

Kommunen fikk bevilget 300 000 kroner dedikert til en lengre ferietur til de unge, med tivoli og tjo og hei.

– I tillegg har vi fått 300 000 kroner til aktiviteter og til å ha Ungdommens Hus mer åpent på sommertid.

Sammen med Ann Helen Paulsen, skal også lærer Antti Kallunki være reiseleder.

– Antti jobber vanligvis sammen med unger i samme aldersgruppe som vi skal reise med i år, så det passet veldig bra! Han er morsom og vet hvordan man skal kommunisere med unge, og det er en viktig egenskap. Dessuten jobber han i et yrke hvor det kreves at politiattesten er på plass, og det er essensielt for barnas trygghet, beroliger Paulsen ved Huset.

Får ringe hjem

Om det skulle forekomme hjemlengsel blant barna, garanterer hun at barna har full frihet til å ringe hjem.

– Dersom de får hjemlengsel er det heldigvis ikke så lenge til de skal hjem igjen, smiler Paulsen.

Kulturlederen er heller ikke særlig bekymret for at barna skal reise bort uten foreldre.

– Vi har en policy om at reiselederne skal møte barn og foresatte på forhånd, slik at vi får en god gjennomgang av programmet og hva det forventes av begge parter. Det er viktig at det er en god dialog med foresatte, barn og reiseledere. Aller viktigst; at ungen må føle det er trygt og at vedkommende har lyst til å dra på en slik tur. Det er det barnet trenger for å få en god opplevelse, sier Reisnes Moen.

Programmet i Oslo bør friste.

– Vi skal til Tusenfryd, Reptilparken og Teknisk Museum, sier reiseleder Ann Helen Paulsen.

For påmelding kan man kontakte kulturprodusent og ansvarlig for sommeraktiviteter Benedicte Lyng på telefon 97 97 32 54. Påmeldingsfristen er allerede 19. juli, så her gjelder det å være rask. Hun håper på oppslutning. I utgangspunktet er det fire barn per voksen.