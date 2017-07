La kjempesnegler ut for salg på Facebook: – Akvariet ble litt i trangeste laget

Angående fôring er det ifølge Olsen grønnsaker og søtpoteter som ofte står på menyen for sneglene. Det hender også at de spiser sine egne egg.

– Jeg har også en fastsatt varmematte i akvariet for å øke temperaturen og luftfuktigheten. De er avhengige av høy temperatur. Er det under 20 grader, går de inn i en dvale. Er temperaturen enda lavere enn det, dør de.

Olsen forteller til Altaposten at hun oppbevarer sneglene i et akvarium med kokosfiber som underlag. Akvariet er også utstyrt med høy luftfuktighet og en temperatur på mellom 26 og 28 varmegrader.

Hun skrev på Facebook: «VURDERER å selge to av mine fire snegler om jeg finner et godt hjem til dem. Du må vite hva som kreves og være villig til å gi dem det som trengs for at de skal holde seg friske og fortsette å vokse.».

Kan bli 17 cm

– Siden jeg fikk dyrene for to måneder siden har de vokst noe enormt! Da jeg fikk dem var de omtrent 4-5 cm. Nå er de blitt nesten dobbelt så stor! Når de er et halvt år gammel, kan skallet bli opptil 17 cm. Mitt akvarium, som er 50 cm bredt og 40 cm høyt, blir derfor litt i trangeste laget. Om jeg ikke blir kontaktet av seriøse kjøpere, og får solgt to av de fire sneglene mine, nei da får jeg bare kjøpe meg et større akvarium.

Hun forsikrer at de er enkle dyr å stelle, og greie å ha med å gjøre.

– Ikke trenger de store mengder mat, og de krever heller ikke særlig mye rengjøring. Det kreves ganske lite, forteller Olsen.

Det garanteres også av snegleeieren at sneglene ikke vil pare seg med andre snegler.

– Man skal jo ikke pare forskjellige sneglearter, da de har ulike krav på levevilkår. Om de formerer seg med andre arter, som for eksempel lever utendørs, vil de uansett ikke overleve på grunn av den lave temperaturen.

Smalt marked?

Ifølge Olsen finnes det en Facebook-gruppe for snegleinteresserte. Et særs stor marked er det nok ikke riktig enda.

– Det er nok en del som er fascinerte, men kanskje ikke kunne tenke seg å ha snegler selv. Personlig er jeg egentlig redd for insekter og sånn, så det tok et par dager før jeg turte å ta dem på hånda. De legger verken slim etter seg eller suger seg fast; det eneste jeg kjenner er at det er litt kjølig.

Av og til hender det at hun tar med seg sneglesjarmørene på tur. Reaksjonene er varierte.

– I går opplevde jeg for første gang at et menneske jeg var på besøk hos turte å holde sneglene. Vanligvis er det bare folk som såvidt tør å tøre med fingeren. Ungene synes det er veldig gøy da.

Daglig leder på dyrebutikken Buddy i Alta, Tor-Christian Wisløff, sier til Altaposten at snegler ikke er blant dyrene de stiller til salgs.

– Dyr som slanger og snegler tar vi nok ikke inn her. Edderkopper kan jeg ta inn etter ordre fra spesielt interesserte, men når det kommer til snegler har vi ikke fått noen etterspørsler. Det vil uansett kreve at jeg må få inn nye typer akvarier.

– Fascinerende dyr

Selv beskriver Olsen seg som rett og slett «dyregæær'n».

– Jeg har masse dyr fra før av, blant annet høns, ender, kalkun, sauer og kaniner. Jeg har omtrent det meste, sneglene er bare et pluss.

Hun erkjenner at sneglene er kanskje mer til fascinasjon enn til kjæledegging.

– Det er jo veldig fascinerende dyr man kan sitte å studere. De er jo så søte, med øynene sine på de lange "stilkene"! Sneglene har et litt dårlig syn og kort rekkevidde på synet sitt, så når de er ute og orienterer seg, strekker de øynene i alle retninger. En annen artig ting er jo at kjønnsorganet deres ligger på ryggen!

Sneglene fikk hun kjøpt og levert til seg like etter påske. Men prosessen går ikke av seg selv.

– Jeg bestilte sneglene fra en dame i Raufoss i mars i år. Når hun skulle sende sneglene oppover med posten, hadde hun vedlagt en varmepakke, slik at pakken ville opprettholde temperaturen sneglene trenger. Men så hadde pakken stoppet opp i to dager på postkontoret, som var lenge nok til at varmepakken sluttet å fungere og sneglene døde. Så vi prøvde på nytt. Da gikk det ikke i sneglefart, og da kom de friske og raske frem...