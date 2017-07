Finnmark har en av Norges beste strender

Det er sommer og tid for strandliv. Og selv om Norge ikke serverer varme og sol hver dag, finnes det utallige strender i landet vårt som er verdt et besøk uansett.

Vi har bedt to reiseeksperter anbefale sine favoritter. En av dem er Linn Krogh Hansen (47). Hun er utdannet sosialantropolog og journalist, og jobber som PR- og kommunikasjonsansvarlig i Kongelig Norsk Seilforening. Hun er også frilansjournalist, reiseblogger og svømmeinstruktør.

– Helt siden jeg var liten, har jeg vært både bade- og reiseglad. Som aktiv svømmer, hekta på bading og seiling, har vann og strandliv ofte vært den viktigste delen av reisen. Nærmeste strand har alltid vært noe av det første jeg har oppsøkt, forteller Krogh Hansen.

I sommer er hun på norgesferie og drar langs kysten fra Trondheim til Tromsø via Lofoten, Vesterålen, Andøya og Senja for å oppdage nye naturperler. Flere av lofotstrendene står naturligvis for tur.

Fra sør til nord

Også reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm, er på ferie i nord, nærmere bestemt hjemme i Vesterålen, der det blir maks 15 grader i vannet sommerstid. Hun har tidligere arbeidet som administrerende direktør i Visit Oslo og har flere års erfaring innenfor reiselivsnæringen.

– Etter min mening finnes noen av de fineste strendene i nord. De kan lokke de tøffeste uti på en varm sommerdag. Barna mine ble naturlig nok tidlig introdusert for det vi kaller "nordnorsk badedrakt", mer kjent som våtdrakt, forteller Bratland Holm.

Til tross for at reiselivsdirektøren roser strendene i nord, inkluderer hun også steder i sør på sin liste over de fineste strendene i Norge. Til sammen dekker listene til Krogh Hansen og Bratland Holm strender fra Mandal i sør og hele veien nordover til Berlevåg. Og kanskje havner noen av disse strendene på din egen favorittliste også?

Ti på topp

Sjøsanden – Mandal, Vest-Agder

Stranden på Sørlandet, og kanskje i Norge, med høyest «sydenfaktor». Sjøsanden er en lang og myk sandstrand med campingplass og åpent hav rett utenfor. Campingplassen er inndelt med én side for ungdom og én side for familier.

Solastranden – Sola, Rogaland

Vakker som et postkort, med milevis med myk sand. Stedet er dessuten perfekt for surfing, kiting, brettseiling og trening i sanden. Sunday Times har kåret Solatranden til verdens 6. beste strand. Det vakre, åpne jordbrukslandskapet på Jæren bidrar til naturskjønnheten.

Sandvesanden – Karmøy, Rogaland

En lang, bred og kritthvit sandstrand, med deilig rent vann fra Atlanterhavet som kommer skyllende inn. Deler av stranden ligger i le bak en klippe og gjør det mulig å sole seg også på vindfulle dager.

Sjøstrand – Asker, Akershus

Et perfekt sted for hele familien med både gress og strand. Sjøstrand har også en lang molo der de minste barna kan fiske krabber mens de tøffeste kan stupe fra tårnet.

Sørenga – Oslo

En ekte bystrand som tiltrekker seg både lokalbefolkningen og besøkende. Stranden og badebryggene, sammen med tilgangen på restauranter og barer, gjør Sørenga til en svært livlig del av byen.

Grotlesanden – Bremanger, Sogn og Fjordane

I Sogn og Fjordanene finner du blant annet Grotlesanden, som er en hvit, lang sandstrand med innslag av skvalpeskjær og spennende skjell. Vannet er langgrunt og beskyttet av skjær mot Nordsjøen.

Bøsanden – Steigen, Nordland

På Bøsanden er det hvit sand, klart vann og stor plass. Stranden ligger ytterst på Engleøya og har utsikt mot Lofoten. Vakker natur med klipper og fjell omringer Bøsanden, som ligger langt fra nærmeste by.

Unstad – Lofoten, Nordland

Unstad på Vestvågøy er magisk vakkert. Det er like deilig å være der på sene lyse kvelder som på dagtid for å bade. Surfingen i Lofoten foregår i all hovedsak her. Selve stranden er på ca. 200 meter, med store rullesteiner i begge ender. Den vestvendte bukten er godt beskyttet av høye fjell på hver side.

Alsvåg – Vesterålen, Nordland

Bente Bratland Holm er oppvokst med stranden på Instøya i Alsvåg. Stranden er ikke det aller vakreste postkortet, men barndomsminnene hennes derfra gjør stedet til det fineste. På stranden kan voksne og barn møtes til grilling, man kan gå tur eller man kan bade hvis det blir varmt i været. Bytt eventuelt ut denne med din egen barndomstrand!

Sommarøy – Troms

Skjærgården utenfor Kvaløya og innenfor Sommarøya, utenfor Tromsø, omtales av flere som «verdens nordligste skjærgård» i sitt slag. Området består av en rekke holmer og skjær med hvit sand, turkis sjø og lune viker der du kan være for deg selv. Skjærgården er ypperlig for vannsport, blant annet kajakk og SUP. I løpet av bare et par dager i området kan du utforske flere mindre hvite strender.

Sandfjordstranden – Berlevåg, Finnmark

Hvitrosa sand, klart vann mot et karrig canyon-landskap og svarte klipper. Landskapet omkring Sandfjordstranden minner litt om Island, men dette er en strand som ligger 70 grader nord og lokker til seg surfere og kitere med våtdrakt. Også lokalbefolkning uten våtdrakt lokkes til stranden i Berlevåg de få solfylte dagene de får.

Flere fine strender

Sørfugløya – Glideskål, Nordland

Hauklandstranden – Lofoten, Nordland

Huk – Oslo

Mølen – Larvik, Vestfold

Vaulen – Stavanger, Rogaland

Listastrendene – Lista, Vest-Agder

Rosfjordstranden – Lyngdal, Vest-Agder

Storesand – Grimstad, Aust-Agder