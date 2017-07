Endelig vellyd i kirka

Torsdag morgen var montørene fra Lydprodusentene i Tromsø ferdige med å installere kirkas nye lydanlegg. Om formiddagen kunne sokneprest Bjarne Gustad teste anlegget, da han sang av full hals, så det hørtes over hele bygda. For anlegget har høyttalere både inni kirka og utenfor.

Total pris for lydanlegget er rundt 300.000 kroner og alt er fra innsamlede midler.

Tid for utskifting

Det gamle anlegget var fra 70-tallet og det er flere år siden dette sluttet å fungerer skikkelig. Skraping i høyttalerne har preget lyden i kirka de siste årene. Kameratgjengen Roger Ludvigsen, Klemet Klemetsen og Nils Martin Kristensen startet for halvannet år siden en innsamlingsaksjon for å skaffe nytt lydanlegg til kirka. Nå er lydanlegget på plass etter at sjenerøse givere har bidratt til proff lyd fra prekestolen.

– Dette var helt utrolig bra og nå er lyden så god som den kan bli, sier Nils Martin Kristensen. Han besøkte montørene fra Tromsø med kaffe sist natt, da de tok de små timer til hjelp for å få ferdig anlegget.

Giverglede

Det var Kristensen, Klemetsen og Ludvigsen som tok initiativ til å samle inn penger. Alle er elller har vært aktive innen musikken og har en rekke ganger vært i kirka og gremmet seg over den dårlige lyden.

– Nå er anlegget på plass. Det er to knapper på veggen å trykke på, så det er helt enkelt å bruke. En knapp for prestens mikrofon og en for tolken sin, sier Nils Martin Kristensen.

Han mener det er på sin plass å takke alle som har bidratt, både private og firmaer og særlig raus var Sparebank1 sitt fond som ga 105.000 kroner og Thon hotels som bidro med 50.000. Resten er samlet inn blant andre firma og private bidragsytere.

– Nå blir det mye bedre å gå i kirka under gudstjenestene eller konsertene, sier Nils Martin Kristensen.